Colpo notturno a Sarzana, nel mirino due locali del centro

Sarzana - Val di Magra - Notte brava a Sarzana. Due i locali finiti nel mirino dei malfattori. Fatti che, andandosi a sommare alle prodezze notturne di questa settimana, quali rifiuti sparpagliati per le vie e un furgone preso di mira, non hanno mancato di creare un po' di malcontento che ha naturalmente trovato spazio nel dibattito social sarzanese. Questa domenica mattina il risveglio è stato del tutto funesto per la pizzeria La Capannina di Piazza Garibaldi e per l'Osteria Simon Boccanegra di Piazza Calandrini, noti locali del centro città. Sono stati colpiti con modalità analoghe: vetro infranto – forse dopo essere stato riscaldato – e poi ingresso nell'attività 'scivolando' su un telo di fortuna, per non farsi male con i vetri.



“Quindici anni di lavoro in questa piazza, pensavamo di averle viste tutte e invece... sorpresa! Siamo davvero amareggiati. Proviamo rabbia e impotenza”: così dal locale di Piazza Garibaldi un uno sfogo affidato a un gruppo Facebook. Alla Capannina i ladri hanno rubato il registratore di cassa, tentando anche di asportare il computer, senza riuscirci. Per il raid al Boccanegra, una volta fatto il buco – di dimensioni contenute, indice forse di una corporatura minuta -, per inoltrarsi nel locale è stata utilizzata una tenda asportata dal dehor di una vicina attività. “Noi abbiamo chiuso all'una, stamani un residente si è accorto del danno poco dopo le sette”, spiegano dal locale. Nessuno avrebbe sentito nulla. Il bottino? Oltre duecento euro tra mance e fondo cassa. Di entrambi i fatti sono informati i Carabinieri.