Colpo da 500 euro in profumeria ma lo stanano i carabinieri

Sarzana - Val di Magra - Ha fatto razzia in una profumeria, arraffando 500 euro di cosmtetici ed essenze. E' finita con una denuncia la vicenda di un 38enne, residente a Roma e già noto alle forze dell'ordine, che qualche giorno fa ha messo a segno un colpo in un esercizio commerciale all'interno di un centro commerciale di Sarzana.

Al momento del furto ha occultato la merce e si è allontanato indisturbato. Sono stati i carabinieri di Sarzana a trovarlo e denunciarlo: si tratta di un cittadino romeno già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona.



Ricevuta la denuncia di furto, i Carabinieri della Stazione di Sarzana hanno avviato un’indagine, visionando le telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato l’uomo mentre sottraeva costosi profumi dall’esercizio commerciale. Successivi accertamenti hanno così permesso ai militari di identificarlo e denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.