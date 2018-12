Colonna di fumo a Sarzana, trovato abusivo in una casa abbandonata

Un 67enne è stato deferito per occupazione di edificio e procurato allarme. L'uomo stava cercando di prepare la cena. Si è ritrovato davanti Vigili del Fuoco e Polizia.

Sarzana - Val di Magra - Si stava preparando da mangiare ma ha usato della legna bagnata e in breve tempo una colonna di fumo è stata avvistata per mezza Sarzana. E' finita con una denuncia per occupazione abusiva di edificio e procurato allarme la vicenda di un 67enne sorpreso dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia di Stato di una casa abbandonata a pochi passi dal Liceo Parentucelli di Sarzana.



L'episodio risale alla giornata di oggi quando l'uomo ha deciso di preparsi il pasto con mezzi di fortuna. Ha preso della legna, purtroppo per lui bagnata, e ha acceso il fuoco. Non essendo secca invece che ardere con facilità ha cominciato a sprigionare molto fumo, tanto da far allertare i pompieri e le forze dell'ordine. Quando gli uomini del commissariato di Sarzana sono arrivati sul posto hanno scoperto che ad accendere il fuoco era stato proprio il 67enne, senza fissa dimora e di origine marocchine, che aveva scelto la vecchia casa come rifugio.



Le condizioni dell'edificio, abbandonato da anni e di proprietà del Demanio, sono precarie. Completati tutti gli accertamenti del caso, sul luogo, il 67enne è stato portato in commissariato per le operazioni di rito al fine di identificarlo. Il falò non ha provocato danni e l'episodio ha riportato alla ribalta un tema che ricorre spesso nelle cronache sarzanesi: l'occupazione abusiva di edifici abbandonati all'interno dei quali trovano rifiugio persone senza fissa dimora. Recentemente le forze dell'ordine hanno condotto almeno due blitz a Villa Ollandini e zone limitrofe.