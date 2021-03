Cocaina ed hashish nell'appartamento, arrestato trentenne

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio di ieri il personale del Commissariato di Sarzana ha individuato, nel corso di un servizio di controllo nel centro cittadino, uno straniero più volte denunciato per attività di spaccio. L’uomo, un 30enne marocchino, è stato visto entrare con fare sospetto all’interno di una palazzina e gli operatori, dopo averlo seguito, individuando così l’appartamento che aveva in uso, vi estendevano il controllo. Grazie anche all’ausilio di un’unità cinofila della Polizia di Stato, proveniente dalla Questura di Firenze, veniva rinvenuta sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish, per venti dosi, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa duemila euro.



Lo straniero, pluripregiudicato, veniva quindi tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che, questa mattina, ne ha convalidato l’arresto. La posizione del trentenne è altresì al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per la parte di competenza. Il servizio svolto a Sarzana, che rientra nell’ambito di controlli straordinari del territorio, ha visto impiegati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, che hanno svolto la loro attività sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche sarzanesi. Nell’ambito del dispositivo sono state identificate 47 persone e controllati 7 veicoli.