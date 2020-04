Coca in tasca a Marina di Carrara, multa e ritiro della patente per un castelnovese

Sarzana - Val di Magra - C'è anche un 39enne di Castelnuovo Magra fra le persone multate dai Carabinieri di Carrara nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme sul contenimento del coronavirus. L'uomo, alla guida di un autocarro per il trasporto di merci, è stato fermato a Marina di Carrara ed è stato sanzionato avendo trasgredito il decreto. Per lui però è scattata anche una segnalazione alla Prefettura per uso personale di stupefacenti dato che alla vista dei militari ha cercato di disfarsi di una dose cocaina. Un gesto che non è però sfuggito ai Carabinieri i quali contestualmente agli altri provvedimenti gli hanno anche ritirato la patente.



(immagine di archivio)