Classe in quarantena a Casano, sanificazione per aule e bagni

Sarzana - Val di Magra - Chiusura degli spazi interessati per un giorno e una classe in quarantena nel plesso scolastico di Casano nel Comune di Luni. La dirigente Valeria Bonatti ha infatti ricevuto oggi da Asl la segnalazione di un caso di positività facendo subito scattare il protocollo previsto.

Come si legge nella circolare l'ultimo contatto dell'alunno con i compagni di una prima risale a martedì, tutti gli studenti saranno quindi messi in quarantena e sorveglianza attiva fino all'8 dicembre.

La dirigente ha inoltre disposto la sanificazione straordinaria per la giornata di domani di tutti i locali frequentati dallo studente e la chiusura delle aule che hanno ospitato gli alunni e dei servizi igienici del piano. “I docenti non saranno messi in quarantena – conclude la circolare – se hanno osservato il protocollo anticovid in modo attento e puntuale”.