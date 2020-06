Cinque grammi in tasca e cinque a casa, 21enne denunciato per spaccio

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Sarzana, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in località Casano di Luni hanno fermato un 21enne del luogo.



Il giovane durante il controllo ha mostrato segni di nervosismo inducendo i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione che si è conclusa con il rinvenimento di un sacchetto di cellophane contenente 5 grammi di marijuana.

La perquisizione è stata estesa al suo domicilio dove i carabinieri hanno rinvenuto, in camera da letto, altri 5 grammi d'erba, un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e confezionamento.

L’attività di Polizia giudiziaria si è conclusa con il sequestro della droga rinvenuta e con la denuncia a piede libero del 21enne per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.