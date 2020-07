Cinque cavalli e quattro illeciti, multato un allevatore di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - I militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Cites della Spezia, insieme ai veterinari del Servizio sanità animale spezzino diretto dalla dottoressa Teneggi, hanno svolto alcune indagini sulla detenzione di cinque cavalli all’interno di una azienda in comune di Castelnuovo Magra.

E' così emersa la presenza di un esemplare di pony detenuto senza documentazione identificativa; inoltre l’allevatore ha omesso di comunicare la nascita di un puledro alla Asl. E infine aveva effettuato lo spostamento di altri due cavalli presso un’altra azienda senza passaporto e documento di provenienza e omettendo di annotarlo sul registro aziendale. Tali omissioni hanno comportato varie sanzioni per violazione alla normativa in materia di anagrafe equina, nello specifico la mancata identificazione degli equidi, l’abusiva movimentazione in uscita, la mancata comunicazione di nascita e la mancata istituzione del registro di carico e scarico. L’importo complessivo è di oltre 3.600 euro.

L'allevatore veniva pertanto invitato a sanare gli illeciti riscontrati entro il termine di quindici giorni.



In generale le sanzioni amministrative per chi detiene cavalli non in regola con gli obblighi di identificazione posso arrivare a 4.500 euro a capo mentre lo spostamento degli animali tra allevamenti senza comunicazione alle amministrazioni competenti puo’ comportare una sanzione massima di 1.800 euro. Inoltre gli spostamenti devono essere trascritti su apposito registro e le nascite devono essere denunciate entro sette giorni dall’evento.

Le sanzioni sono quindi molto severe, va ricordato infatti che un equide è considerato dalla legge un “bene mobile registrato” equivalente quindi, ai fini della responsabilità civile e penale, ad un automobile o una moto.