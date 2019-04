Ciclista precipita nella scarpata con la mountain bike

Si tratta di un 53enne di Carrara caduto mentre stava andando verso Ortonovo. Intervenuti vigili del fuoco e ambulanza del 118 per il recupero

Sarzana - Val di Magra - I vigili del fuoco sono intervenuti nei giorni scorsi a Ortonovo, nel comune di Luni, per un soccorso a persona. Un ciclista 53enne di Carrara stava percorrendo in mountain bike il sentiero che collega la località Santa Lucia al santuario del Mirteto di Ortonovo, quando è precipitato in una scarpata per circa due metri. Dopo aver richiesto, egli stesso, i soccorsi al 112, è riuscito non senza difficoltà a riportarsi sul sentiero. Raggiunto dalla squadra del distaccamento di Sarzana, i vigili del fuoco lo hanno raggiunto a piedi, dopo circa un chilometro e mezzo di cammino.



Dopo averlo adagiato su una barella spinale (presidio sanitario utilizzato in generale nel trattamento delle vittime di trauma), il ferito è stato trasportato a braccia fino alla strada carrozzabile nei pressi del santuario dove è stato affidato ai sanitari della Pubblica Assistenza di Luni. Il biker è stato così caricato sull'ambulanza ed è stato trasportato all'ospedale delle Apuane dove è stato ricoverato per un trauma alla schiena.