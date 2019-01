Choc anafilattico, 45enne salvato sul filo di lana

Arrivato in guardia medica a un passo dalla morte, 'preso per i capelli' con una terapia d'urto.

Sarzana - Val di Magra - Letteralmente preso per i capelli. Non si può usare altra definizione per il 45enne di Sarzana che l'altra sera è stato salvato sul filo di lana dopo aver accusato un violentissimo choc anafilattico in seguito all'assunzione di una compressa di antibiotico. Quando l'uomo, accompagnato in auto dalla moglie, è arrivato dalla guardia medica di Sarzana - la cui sede è adiacente alla Pubblica assistenza sarzanese -, la situazione era già difficilissima e i parametri vitali in condizioni ipercritiche. A salvare il 45enne, che ha perso conoscenza un attimo dopo l'arrivo, è stata innanzitutto l'aggressiva e tempestiva somministrazione farmacologica messa in atto dal servizio guardia medica nei primissimi minuti. Una terapia d'urto - non era possibile tamponare né temporeggiare - che in extremis ha trattenuto tra i vivi il paziente.



Preziosa la collaborazione del personale della Pubblica assistenza sarzanese - strategica in questo senso la vicinanza fisica tra militi e guardia medica - e del personale medico infermieristico dell'automedica Delta 2 del 118, contattato e prontamente sopraggiunto in Via Falcinello. La stabilizzazione del 45enne in guardia medica è andata avanti per almeno un'ora e mezza. Poi l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana da Delta 2. Fuori pericolo, dopo aver sfiorato la morte un paio di ore prima. Un salvataggio frutto di competenza, capacità decisionale ed efficace lavoro di squadra.



(foto di repertorio)