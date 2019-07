Chiude il cane in auto al sole e poi se la prende con la polizia che lo libera

Sarzana - Val di Magra - E' stata una donna che passava di lì per caso a lanciare l'allarme. Dentro un 'auto parcheggiata in Piazza Vittorio Veneto a metà mattina, con il sole già alto nel cielo e temperature sopra i 30°, c'era un cane che emetteva un lamento. Il suo padrone lo aveva lasciato dentro la vettura preoccupandosi di tenere leggermente aperto un finestrino. Troppo poco per garantire all'animale, di piccola taglia, un minimo di ristoro dalla calura aggressiva di queste giornate di inizio luglio.

La donna ha deciso di aspettare che il proprietario dell'auto e del cane tornasse vegliando sul povero cane. Dopo tre quarti d'ora d'attesa le sofferenze dell'animale sembravano evidenti e ha così deciso di rompere gli indugi. Chiamata la Polizia, immediatamente una volta è intervenuta sul posto riuscendo ad aprire la macchina e abbeverando il cane con una ciotola di fortuna. Proprio mentre la bestiola veniva rifocillata, ecco arrivare il padrone, un castelnovese di 53 anni di età che alla vista degli agenti dava in escandescenza, aggredendoli verbalmente e rifiutandosi di dare le proprie generalità. A questo punto gli agenti non hanno potuto fare altro che condurlo in commissariato dal quale è uscito con una denuncia per maltrattamenti sugli animali e resistenza a pubblico ufficiale.



(foto di repertorio)