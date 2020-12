Chiede al pedone di spostarsi e come risposta riceve epiteti, calci e sputi

Sarzana - Val di Magra - Una volante del Commissariato di Sarzana è intervenuta in piazza Garibaldi, a Sarzana, su richiesta di una coppia di coniugi che poco prima aveva subito un’aggressione da parte di un giovane, al culmine di una lite nata per questioni di viabilità. E' successo l'altra sera nel centro storico della cittadina. La coppia era in transito a bordo del proprio veicolo, a passo d’uomo, quando si è imbattuta in un gruppetto di giovani appiedati, che impedivano il passaggio. All’invito del marito di spostarsi e far spazio all’autovettura, un ragazzo del gruppo rispondeva con epiteti e offese che culminavano con un calcio sferrato all’automobile della coppia, danneggiandone la carrozzeria. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, tentava poi di colpire con un pugno il conducente senza riuscirci, ma sputava all’indirizzo della donna, per poi dileguarsi velocemente. Subito dopo aver assistito le vittime, la polizia entrava in possesso delle immagini della videosorveglianza e raccoglieva le testimonianze delle persone presenti nelle vicinanze, che confermavano la dinamica dell’accaduto e davano i primi spunti investigativi per le indagini, ancora in corso. A breve si attendono sviluppi sull’individuazione dell’autore dei reati, nonché del resto del gruppetto che ingombrava pretestuosamente la strada e che nulla ha fatto per soccorrere le vittime. Già nelle scorse settimane il Commissariato era intervenuto su episodi di danneggiamento ascrivibili a ragazzi provenienti da fuori comune.