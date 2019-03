Ceparana in lutto per la scomparsa di Angelo Ricci

Versiliese di nascita, viveva in Val di Magra da tanti anni insieme alla compagna. Da anni lottava contro un tumore che ieri se lo è portato via a soli 57 anni.

Sarzana - Val di Magra - Lo piange la comunità di Ceparana dove viveva e lo piange Forte dei Marmi dove era nato 57 anni fa. Angelo Ricci ha perso la sua battaglia contro un grave male ieri all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove era ricoverato da qualche giorno. Lottava da tre anni contro un tumore, che non gli aveva impedito di vivere le sue grandi passioni fino all'ultimo giorno: il calcio e il tifo per la Juventus, l'hockey di cui era un grandissimo conoscitore.

Nato in Versilia, si era trasferito nello Spezzino per amore e qui viveva ormai da molto tempo. Aveva lavorato nell'edilizia ma da giovane era stato un discreto calciatore, indossando poi la maglia del Ceparana dove era soprannominato "Veron" per una certa somiglianza fisica e per l'eleganza nel calciare il pallone. Da sempre appassionato di hockey su pista, era un frequentatore della tifoseria dell'Hockey Forte. I giocatori del sodalizio toscano lo hanno ricordato con un grande striscione - "Ciao Pepo!" - prima dell'ultima partita giocata. I funerali di Angelo Ricci si terranno domani alle 11 a Ceparana.