Cavi elettrici in fiamme a Luni, disagi al traffico. Tutti al lavoro

Sarzana - Val di Magra - L'ondata di maltempo di oggi ha provocato alcuni disagi nell'area Isola, Caffaggiola, Dogana nel Comune di Luni. Un cavo della corrente elettrica ha preso fuoco causando code e rallentamenti. A questo problema si è aggiunto un altro disservizio: l'area è rimasta senza corrente elettrica. Sul posto sono intervenuti i tecnici Enel per ripristinare la rete, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Sui social il Comune di Luni: "All’angolo fra via dogana e via Europa si sono incendiati alcuni cavi Enel. Sono intervenuti i carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Non ci sono stati comunicati i tempi previsti per la risoluzione del problema".