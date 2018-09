Cavallo scivola in un canalone a Castelnuovo, salvato dai pompieri

Questa mattina l'intervento. Dal distaccamento di Sarzana sono partiti 5 operatori mentre dalla Centrale di Via Antoniana veniva inviato un mezzo dotato di gru.

Sarzana - Val di Magra - E' scappato dal suo recinto nella notte ed è finito nel Canale lunense. Sono stati i Vigili del Fuoco del comando provinciale della Spezia a salvare un cavallo che questa mattina attorno alle 8 a Castelnuovo Magra dove un cavallo è scivolato in un braccio di derivazione del Canale Lunense.



Fortunatamente il livello dell’acqua era relativamente basso e l’animale non ha corso il rischio di annegare, ma le ore trascorse in quella posizione gli hanno causato una condizione di ipotermia. Dal distaccamento di Sarzana sono partiti 5 operatori mentre dalla Centrale di Via Antoniana veniva inviato un mezzo dotato di gru.



Giunti sul posto si è reso necessario far intervenire un medico veterinario in quanto l’animale era comprensibilmente irrequieto, e si è dovuto somministrare un lieve sedativo per consentire agli operatori di imbragarlo con due fasce sottopancia tutelando la sicurezza propria e dell’animale stesso. Con l’ausilio della gru si è quindi provveduto a sollevare il cavallo affidato poi alle cure del veterinario e dei suoi proprietari. Le operazioni si sono concluse nel giro di un paio d’ore.