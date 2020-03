Caso di coronavirus a Luni, Silvestri: "Evitare allarmismi ingiustificati"

Sarzana - Val di Magra - “Le autorità sanitarie ci informano che una persona residente nel nostro comune è stata trovata positiva al coronavirus ed è attualmente ricoverata. Il contagio è probabilmente da ricondursi al ceppo già riscontrato in Lunigiana, ma sul punto sono in corso accertamenti”.



Così il sindaco di Luni Alessandro Silvestri il quale tramite la pagina Facebook del Comune spiega: “L’autorità sanitaria con la quale siamo in costante contatto non ha impartito alcuna disposizione particolare, per cui nel garantire alla cittadinanza una informazione tempestiva sull’evolversi della situazione, raccomandiamo di evitare ingiustificati allarmismi e di attuare tutte le precauzioni igienico sanitarie già disposte e rese note nei giorni scorsi”.