Carabiniere libero dal servizio arresta un pusher

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri, un sottufficiale dell'Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Sarzana, libero dal servizio, mentre stava effettuando il rifornimento di carburante della propria autovettura, ha proceduto all'arresto, in flagranza di reato, di un giovane di nazionalità marocchina resosi responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, già noto alle forze dell’ordine poiché coinvolto in vicende analoghe.

Lo straniero è stato notato cedere una dose di cocaina a due Italiani, un 34enne ed un 41enne, che sono stati poi segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il Sottufficiale, notato quanto stava accadendo, ha richiesto l’intervento del 112 Pronto Intervento e con l’ausilio dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti immediatamente sul posto, ha bloccato ed identificato i tre soggetti, procedendo alla loro perquisizione che si è conclusa con il sequestro di euro 260 provento dell’attività di spaccio, ed un telefono cellulare con il quale lo spacciatore manteneva i contatti con gli acquirenti.

L’arrestato ha passato la notte in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina presso il Tribunale della Spezia al termine del quale il Giudice, Scorza, ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora in questa provincia per lo spacciatore.