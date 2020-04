Canne e sterpaglie in fumo, prende fuoco anche una Panda

Sarzana - Val di Magra - Oltre ad essersi messi a completa disposizione della Questura della Spezia per la comune battaglia al contenimento del virus, i carabinieri forestali spezzini hanno comunque mantenuta inalterata l’attività di vigilanza negli ambiti territoriali di specifica competenza. Oltre ai posti di controllo quotidiani, l’attività è stata indirizzata nella prevenzione in materia di incendi boschivi: da questo punto di vista negli ultimi giorni ad esempio sono stati identificati i responsabili di due incendi boschivi colposi nei comuni di Ameglia e Zignago sanzionando due cittadini che stavano effettuando abbruciamenti di residui vegetali dai quali scaturiva l’incendio.



Di particolare rilievo l’intervento un altro incendio nel comune di Luni, per ora a carico di ignoti, che ha interessato circa 200 mq di canne e sterpaglie a bordo strada che si è propagato fino ad un giardino vicino all'interno del quale si è riscontrata la presenza di un’autovettura Fiat Panda parzialmente bruciata. Anche se la Regione Liguria non ha emesso decreto di proclamazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, la pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuata con le cautele prescritte ed attualmente è vietata con ordinanza sindacale nei comuni di Portovenere e Levanto. Impegno anche per quel che riguarda il contenimento del contagio nelle aree protette.



Le pattuglie dei Carabinieri Forestali stanno anche concorrendo ai controlli finalizzati al contenimento del “coronavirus” negli ambiti territoriali propri della specialità rafforzando la vigilanza in aree naturali protette in particolare sui sentieri di Portovenere e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Alla luce del “Protocollo di intesa tra il WWF e l’Arma dei Carabinieri” è stata posta particolare attenzione alle “Oasi” gestite dal WWF che in questo particolare periodo risentono di un drastico ridimensionamento del personale che ha ripercussioni sulle attività di controllo e tutela.