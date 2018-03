Cane in autostrada, lo recupera un santostefanese

Sarzana - Val di Magra - Un cane a spasso per la strada a scorrimento veloce Firenze-Pisa-Livorno, praticamente un tratto autostradale. Si è verificato stamani, e tutto è finito nel migliore dei modi. Merito anche di Giuseppe, di Santo Stefano, che lavora sulla Fi-Pi-Li come dipendente della Avr Spa. Non ha infatti perso tempo e ha dato un contributo decisivo al recupero del cane. L'animale, impaurito ma senza un graffio, è stato poi consegnato a un gruppi di volontari ed è in ottime mani. Giuseppe e la moglie Daniela sono grandi amanti degli animali e non fanno mancare il loro quotidiano contributo per il benessere a quattro zampe, tra appelli, stalli e adozioni.