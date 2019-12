Cane finisce nel Canale lunense, salvataggio acrobatico

Sarzana - Val di Magra - Non è la prima volta che un animale finisce dentro il Canale lunense, sia esso domestico o selvatico. Caprioli e leprotti spesso, nel corso d'acqua, hanno trovato la tomba. È infatti estremamente difficile trovare appigli per risalire, imprese che si fa tanto più ardua quando il livello dell'acqua è bassa. Ieri un altro episodio: un cagnolino finito in acqua in un tratto castelnovese della pista ciclopedonale che corre lungo il Lunense. Se n'è accorta una ragazza, Laura, che ha prontamente trovato l'aiuto di un signore. Morale: con impegno e un po' di acrobazie l'animale è stato tratto in salvo e messo in un giardino adiacente un maneggio (attività dalla quale i due salvatori, essendo Natale, non hanno trovato riscontro) dal quale presumibilmente era sbucato.