Canale lunense come una discarcia, Silvestri: "Aiutateci a mantenere pulito"

Sarzana - Val di Magra - “Aiutateci a mantenere pulito il nostro territorio”. Questo l'appello del sindaco di Luni Alessandro Silvestri al termine dell'anomala “battuta di pesca” che questa mattina ha visto protagonisti il vigile Simone Leoncini e un volontario, impegnati a rimuovere rifiuti gettati dagli incivili nel tratto del Canale Lunense fra via Dogana e Olmarello. Qui infatti in un centinaio di metri di canale sono stati ripescati diversi sacchetti gettati chissà dove e addirittura una bicicletta per bambini.

“Purtroppo – ha osservato il sindaco ringraziando chi ha operato in prima persona – nonostante il recente riconoscimento a Luni come Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, esistono ancora degli incivili che utilizzano il canale come una discarica”.