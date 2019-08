Camper in sosta vietata a Sarzana. La polizia trova una ricercata

Sarzana - Val di Magra - Una situazione che destava forte sospetto e un gruppo di camper piazzati in un'area non consentita a Sarzana. Il gruppo di camper era stato segnalato in Via Fondamento è presente un divieto di accesso. La situazione ha richiesto l'intervento della Polizia che ha condotto un controllo sul territorio messo in atto ieri sera dagli uomini del Commissariato di Sarzana.

A bordo di uno dei camper sono state trovate tre persone, tutti nomadi residenti in Croazia tra i 31 e 28 anni. Tra di loro era presente una donna che, da una verifica più approfondita, risultava ricercata e con un ordine di carcerazione sulle spalle.



Il provvedimento era stato emesso nei mesi scorsi dalla corte di appello di Palermo per reati di furto. La 28enne aveva anche altri precedenti per reati contro il patrimonio e doveva scontare ancora due anni di reclusione e pagare 420 euro di multa. Informato il Pm di turno la donna è stata portata in carcere femminile di Genova.