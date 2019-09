Camion si ribalta a Santo Stefano, illeso il conducente

Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale alle 18.40 a Santo Stefano Magra in prossimità della rotonda che chiude il raccordo stradale. Per dinamiche in fase di accertamento un camion, dotato anche di container, si è ribaltato. Il conducente è uscito da solo e il carico è rimasto attaccato al mezzo.

In un primo momento è sembrato che l'incidente fosse avvenuto nell'area adiacente alla rotonda autostradale. Il ribaltamento è avvenuto in una zona fuori strada e non ha rappresentato un pericolo per gli altri automobilisti.

Oltre ai Vigili del Fuoco, intervenuti con il comando spezzino e il distaccamento di Brugnato, sono arrivati la Polizia stradale e la Salt. Sul posto è arrivata anche una gru per rimettere il mezzo pesante e il suo carico sulla sede stradale.



(foto: repertorio)