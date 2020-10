Calice al Cornoviglio, una mamma: "Mio figlio non era sceso dal bus"

Sarzana - Val di Magra - In merito al servizio di trasporto scolastico a Calice al Cornoviglioì, di cui avevamo parlato qui, interviene la mamma di un bambino rimasto sul bus inavvertitamente.

La donna scrive a CDS: "Ho accompagnato mio figlio alla fermata del bus e ho fatto salire il bimbo che si è sistemato vicino all'assistente. Arrivato alla fermata della scuola, l'assistente è scesa con i bimbi della materna ma mio figlio non ha fatto a tempo e l'autista ha chiuso le porte per ripartire. Fortunatamente, il bimbo ha richiamato l'attenzione di una passeggera che ha fatto fermare il bus e l'ha aiutato a scendere lasciandolo sulla strada. Non è vero che il bimbo era già sceso, così come non è vero che c'era l'assistente perché questa si era già allontanata per accompagnare i bimbi della materna. Mio figlio è stato accompagnato dalla nonna vigile che lo conosce da anni e che vedendolo solo lo ha accompagnato in classe".

"Se il bimbo non avesse richiamato l'attenzione della passeggera e se la nonna vigile non avesse visto mio figlio - prosegue la mamma - solo non so cosa sarebbe potuto succedere. Detto questo il servizio trasporto così come organizzato dal comune fa acqua da tutte le parti, al di là della situazione creatasi con mio figlio c'è stato un bambino che non è stato caricato sul pulmino perché non si sapeva quale doveva prendere, e ieri il pulmino è arrivato a prendere i bambini a scuola con oltre 45 minuti di ritardo perché sempre per il comune c'è stato un disguido".