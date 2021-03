Cadono in moto a Molicciara, due giovani in codice rosso al Sant'Andrea

Sarzana - Val di Magra - Due giovani sono stati portati in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dopo l'incidente avvenuto intorno alle 17 in via Carbone a Molicciara di Castelnuovo Magra. Entrambi, un ragazzo e una ragazza, viaggiavano a bordo di una moto che poco dopo l'ingresso su via Carbone – in direzione campo sportivo – ha perso il controllo della strada. Nell'impatto con l'asfalto i due hanno riportato diversi traumi e sono stati subito assistiti dai soccorsi intervenuti su richiesta di passanti e residenti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono giunte le ambulanze di Pubblica Assistenza di Luni e Sarzana che hanno poi provveduto a trasportare i ragazzi in ospedale.