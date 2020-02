Cadono calcinacci dal ponte ferroviario sul vialone di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Traffico a rilento sulla Variante Aurelia nel tratto del vialone per Arcola, ma nel territorio comunale di Vezzano Ligure, per il distaccamento di alcuni calcinacci caduti sul manto stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed Rfi che hanno provveduto a rimuovere i pezzi pericolanti e mettere in sicurezza la strada.

Sul tratto per tutta la durata degli interventi è stato disposto il traffico a senso unico alternato. Sono previsti nuovi lavori di ristrutturazione del viadotto ferroviario, che saranno a carico di Rfi. Il crollo sarebbe avvenuto per la vetustà della struttura.