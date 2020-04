Cade nel canale mentre va a fare la spesa vicino casa, anziano in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Paura per un ottantenne scivolato in un canale. L'episodio risale a questa mattina, in località Ghiarettolo, in Val di Magra dove l'anziano risiede. Erano le 9.30 quando l'uomo si è avviato a piedi verso le attività commerciali della zona per fare la spesa. Quindi aveva tutto il diritto di uscire di casa in questi tempi di quarantena e delatori qualcosa purtroppo è andato storto.

Improvvisamente è scivolato riportando diverse escoriazioni. Ha gridato aiuto, qualcuno lo ha sentito e in breve tempo sono arrivati i Vigili del fuoco e l'ambulanza. Il fatto è accaduto poco lontano dall'abitazione dell'uomo e gli operatori del 118, supportati dai pompieri, si sono prodigati per recuperarlo dal canale.

Non è stato necessario, fortunatamente, delle particolare barelle per il soccorso speleologico. Per cautela l'anziano è stato accompagnato in Pronto soccorso a Sarzana per le cure del caso.