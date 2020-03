Caccia aperta al "pony express" della droga di via dei Molini

Sarzana - Val di Magra - “Com'era la pizza?”. Peccato che non si parlasse di alimenti ma di droga. L'unica verità era l'attenzione di chi poneva la domanda al proprio interlocutore: spacciatore a cliente. E' questo uno dei nuovi dettagli emersi dalle indagini dei carabinieri che proprio ieri sono entrati in azione smantellando un'attività illecita che poteva arrivare fino a settanta cessioni di droga settimanali. Insomma, un altro pezzo dei traffici di Via dei Molini messo nero su bianco anche alla luce delle intercettazioni telefoniche (QUI)

Certosino il lavoro dei Carabinieri di Sarzana che hanno ricostruito anche il legame di totale sottomissione che i clienti avevano nei confronti dei propri spacciatori. E' la vicenda di un 50enne sarzanese che per ottenere mezzo grammo di cocaina ha impegnato l'orologio. Lo stupefacente valeva poco più di 40 euro. Appena trovati i soldi ha chiamato uno degli spacciatori che gli ha restituito l'orologio.



Questo riscontro è stato uno dei molti risultati utili a comprendere come l’organizzazione, strutturata e stabile, attraverso il “capo” curava le relazioni tramite 4 o 5 cellulari, i cui numeri venivano cambiati ogni 2 settimane per la paura di essere intercettati dai Carabinieri, inviando i nuovi numeri ai clienti di fiducia per non perdere l’ ”affezionata“ clientela che veniva rassicurata e “coccolata” garantendo sulla qualità della sostanza e del servizio, disponibile di giorno e di notte, veloce e senza necessità di un preavviso.



Il “capo”, che teneva i contatti telefonici, già noto alle forze dell’ordine sempre per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, era molto guardingo come emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate: “Ci sei?, “Sì, grande o piccola?” (intendendo se dose da 20/30 euro o da 50).

Lo spacciatore sceglieva uno dei tanti luoghi di incontro in modo tale da essere completamente imprevedibile ad un eventuale controllo da parte dei Carabinieri e pure senza dare nell’occhio ai comuni cittadini con una presenza costante.

A volte, proprio come un imprenditore che fa sondaggi, si informava con i clienti più affezionati, diciamo gli intenditori, sulla qualità dello stupefacente, chiedendo loro “com’era la pizza..” .



L’attività di spaccio è stata stroncata e dopo mesi di riprese video, intercettazioni telefoniche e riscontri sui clienti, l’indagine si è conclusa con i tre arresti di ieri.

Ora però è caccia la quarto uomo: il gruppo, infatti, era costituito da quattro elementi, tre dei quali sono stati sorpresi dall'irruzione dei Carabinieri nella base di Via dei Molini, ma il quarto “pony express” della droga non è stato ancora reperito.