Butta la mascherina a terra, ma dietro a lui c'erano due agenti

Sarzana - Val di Magra - Sì, c'è ancora gente che getta rifiuti a terra. E sì, c'è gente che lo fa anche con i dispositivi di protezione individuale nel pieno di una pandemia che ha fatto più di 47mila vittime solo in Italia. Lo conferma l'esperienza di due agenti della Polizia Locale di Santo Stefano Magra, che hanno avuto modo però di mettere le cose in chiaro con un cittadino. Questi evidentemente non si era accorto di averle alle spalle quando ha pensato bene di liberarsi della sua mascherina lasciandola cadere a terra per poi allontanarsi.

Raggiunto dalle agenti, è stato invitato a raccogliere il suo rifiuto e a smaltirlo in maniera corretta. Dopodiché l'uomo, residente proprio a Santo Stefano Magra, è stato accompagnato presso il comando da dove è uscito pochi minuti dopo con una sanzione di 160 euro che dovrà pagare entro i termini stabiliti.