Bus perde le ruote a Sarzanello, traffico in tilt

Sarzana - Val di Magra - Un mezzo pubblico della Ctt toscana ha perso due ruote gemellari all'altezza di Sarzanello. Mattinata campale sull'Aurelia per i numerosi automobilisti che tra Montecavallo e San Lazzaro stavano transitando. L'episodio risale alle 7.30 di questa mattina. La dinamica è in fase di accertamento ma stando a quanto si apprende il mezzo, di circa cinque anni, che era partito da Fosdinovo e doveva raggiungere Sarzana ha subito il distaccamento delle ruote posteriori colpendo poi alcune auto in sosta.

Come mai le ruote si siano staccate è da accertare ma non sarebbe da escludere un problema al fissaggio e ai bulloni allentati. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza.

Pesantissimi i disagi al traffico per tutta la durata degli interventi.