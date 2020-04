Bruciano un ripetitore (non 5g) e un cassonetto, notte di fuoco ai Prati

Sono in fase di accertamento le cause degli incendi. Per il primo non sarebbe da escludere l'ipotesi del dolo. Il palo ospitava anche una torre faro per la tecnologia 4g. Poco più tardi un altro incendio ha interessato un cassonetto pieno di vestiti.

Sarzana - Val di Magra - Fiamme nella notte in Via Cantanara ai Prati di Vezzano Ligure. Per dinamiche in fase di accertamento un palo in metallo della linea elettrica di Rfi è stato avvolto dalle fiamme. Nel rogo sono andati distrutti anche dei cavi di collegamento di una torre faro per la connessione 4g di Telecom.

L'incendio è divampato questa notte attorno dalle 3.20 quando alcuni cittadini hanno notato le fiamme che divoravano la struttura. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a condurre le prime verifiche. Sul posto è arrivato anche il personale di Telecom, Rfi, Polfer e Carabinieri. In un secondo momento sono arrivati anche il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni e la Polizia municipale.

La torre faro andata distrutta, confermato da Telecom, supportava la tecnologia 4g e non la 5g perché al momento sul territorio spezzino non è presente. In passato, in Liguria, è stata utilizzata a Genova e a San Remo. Lo Spezzino al momento è escluso dal progetto.

L'episodio notturno ha comunque richiesto un approfondimento da parte di una squadra di Polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco. Tra le ipotesi non sarebbe da escludere anche quella del dolo, la zona dove è avvenuto l'incendio risulta essere ben lontana dalla via principale dove transitano le auto. Solo ulteriori verifiche potranno fare luce su quanto accaduto.



Nel territorio comunale di Vezzano si è verificato un altro incendio qualche ora più tardi. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e le dinamiche sono in fase di accertamento. Ad essere avvolti dalle fiamme alcuni indumenti che si trovavano al suo interno.



