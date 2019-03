Bruciano legname in spiaggia, area sequestrata

L’episodio di questa mattina a Fiumaretta è l’ultimo di una serie di casi, già oggetto di precedenti indagini.

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri Forestali di Sesta Godano, in reperibilità per il servizio di pronto intervento 1515, sono intervenuti questa mattina a Fiumaretta per accertare che davanti al litorale di uno stabilimento balneare della zona erano stati incendiati, nel corso della notte, rifiuti legnosi depositati sulla spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi. L’area è stata posta sotto sequestro ed è stata trasmessa alla competente autorità giudiziaria notizia di reato, a carico di ignoti, per gestione non autorizzata di rifiuti.



L’episodio è l’ultimo di una serie di casi, già oggetto di precedenti indagini, in quei casi concluse con l’individuazione e la denuncia dei responsabili, relativi alla medesima fattispecie. Quanto sopra nonostante sia ormai stato acclarato che la combustione di rifiuti provenienti dal mare, anche bene gli stessi siano costituiti solo da legno (e nella maggior parte dei casi non è così) si pone in aperta violazione di legge e può determinare, per effetto di reazioni chimiche, la liberazione di polveri sottili e diossine in quantità non trascurabili, con intuibili conseguenze ambientali sull’aria, sul mare, sul pesce e sul litorale stesso.