Brucia sterpaglie ma non le controlla, arrivano i Vigili del fuoco

Sarzana - Val di Magra - L'ordinanza emessa solo pochi giorni fa dal sindaco di Castelnuovo Magra per disciplinare gli abbruciamenti dei residui vegetali, è stata ignorata dal titolare di un uliveto situato a breve distanza dal centro storico. Nella tarda mattinata di oggi infatti l'uomo ha acceso un fuoco per bruciare alcune sterpaglie ma resosi conto poco dopo che le fiamme si stavano espandendo pericolosamente ha subito avvertito i Vigili del Fuoco. Il pronto intervento degli uomini del distaccamento di Sarzana, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile di Castelnuovo, ha consentito di spegnere in pochi minuti il rogo ed evitare che potesse propagarsi pericolosamente. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri.

L'uomo oltre alla sanzione prevista per aver trasgredito all'ordinanza del sindaco rischia ora anche una denuncia.