Borgo Foce Magra ricorda Francesco Botto

Sarzana - Val di Magra - La Società Apd Borgo Foce Magra Ameglia Fiumaretta esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa del suo storico dirigente Francesco Botto, socio fondatore della società nata dalla fusione fra il Borgo e Foce Magra Ameglia, costituita nel lontano 1962, di cui Botto, è stato fondatore e anima. "Chi, come noi, ha avuto il piacere e l'onore di essere stato al suo fianco in tutti questi anni può parlare di Francesco come una persona esemplare, sincera, con un amore e una passione sportiva incredibile, sempre pronto al dialogo con tutti per il bene comune, un galantuomo. Francesco dovrà essere preso ad immagine ed esempio da tutte quelle persone, i giovani soprattutto, che vorranno impegnarsi per un futuro sportivo fatto di passione, amore e rispetto. Grazie Francesco per tutto quello che, instancabilmente, hai fatto per la crescita del nostro sodalizio. Ti porteremo sempre nel nostro cuore", scrive per il consiglio direttivo e i soci e gli sportivi amegliesi il presidente Lucio Petacchi.