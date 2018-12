Bolano e Castelnuovo in lutto per l'addio a Elisa Nardi, storica bibliotecaria

Lavorava in Bassa Val di Vara ma in quanti l'hanno conosciuta la ricordano come una persona mite buona e di grande cultura.

Sarzana - Val di Magra - Un dolore profondo ha segnato Bolano e Castelnuovo Magra. Ad appena 43 anni è mancata Elisa Nardi, figura amatissima nei due borghi soprattutto in quello della bassa Val di Vara in quanto ricopriva il ruolo di bibliotecaria.



Elisa era tornata a lottare contro un male con il quale aveva già dovuto combattere in passato, lascia il marito e la famiglia. In molti, tra i quali anche il sindaco di Castelnuovo Magra, la ricordano come una persona mite e buona, di cultura. Si laureò in lettere all'Università di Pisa.

"Era una persona garbata - ha commentato il sindaco - una con le quali era davvero un piacere parlare. E' davvero una grande perdita. Elisa era rara, una di quelle persone come non ce ne sono più".



Le esequie si terranno lunedì 24 dicembre alle 14.30 a Molicciara nella chiesa Sacro Cuore nel Comue di Castelnuovo Magra.