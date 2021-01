Bocca di Magra, chiuso un tratto di passeggiata a causa di cedimenti della sponda

Sarzana - Val di Magra - Il tratto di passeggiata tra la discesa del rio e il dosso nel lungo fiume di Bocca di Magra è stato chiuso con ordinanza del sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri.

La tenuta della sicurezza nella zona era già compromessa perché in alcuni punti sono presenti grossi cedimenti, anche in prossimità del camminamento pedonale.

"Con le piogge delle settimane scorse e di questi giorni di allerta la situazione è peggiorata notevolmente - spiega Andrea Bernava, assessore comunale ai Lavori pubblici -. Ci sono più fronti estesi e mentre prima avevamo cercato di tamponare, di concerto con i privati, andando a chiudere delimitando alcune aree, ora il pericolo è aumentato e abbiamo deciso di chiudere quel tratto".



"Nella zona a breve avrebbero dovuto in ogni caso iniziare i lavori per la messa in sicurezza dall'area, visto che si stanno chiudendo i termini per la presentazione delle offerte. Abbiamo pertanto ritenuto che si tratti di una chiusura doverosa che anticipa l'apertura del cantiere regionale per la riduzione del rischio idraulico, il consolidamento della sponda e la restituzione di una passeggiata fruibile al 100 per cento. Nei prossimi giorni installeremo le reti", conclude Bernava.