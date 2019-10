Blitz allo 'skate park', Torri: "Visita di Questore e Prefetto non era una passerella"

Sarzana - Val di Magra - “L'importante operazione portata a termine dalla Polizia e illustrata questa mattina conferma che quelle del Prefetto e del Questore non sono state passerelle ma azioni che testimoniano la volontà di risolvere i problemi”. Così a CdS l'assessore alla sicurezza di Sarzana Stefano Torri in merito al blitz (QUI) che ha portato a un arresto, cinque misure cautelari, una denuncia e nove espulsioni per spaccio di droga nell'ormai famigerata area fra lo skate park e la stazione cittadina. Un luogo, quello alle spalle delle Poggi-Carducci finito più volte al centro dei fatti di cronaca (QUI) e nel quale i residenti nelle zone adiacenti in più occasioni hanno evidenziato una situazione di forte degrado.



“Ringrazio la Polizia di Stato per aver condotto un'operazione efficace e necessaria – aggiunge Torri – e mi auguro che presto anche il nostro sistema giudiziario possa essere all'altezza delle nostre forze dell'ordine e del lavoro che svolgono quotidianamente anche sul nostro territorio. È stata testimoniata la volontà da entrambe le parti di arrivare ad una soluzione del problema e ci tengo a ringraziare Prefetto e Questore a nome dell'Amministrazione”.

Giunta che nel frattempo prosegue il proprio lavoro in vista dell'installazione di nuove telecamere: “A livello di deterrenza – conclude Torri – entro fine mese sarà riattivato il server per far tornare in funzione quelle che sono già presenti mentre a breve approveremo il progetto di videosorveglianza per averne altre 25 in grado di creare una 'cintura' interna per monitorare le zone più sensibili”.