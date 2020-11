Beccato fuori dalla su abitazione mentre stava scontanto gli arresti domiciliari

Nella serata del 17 settembre scorso era stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, commessi all’interno di un bar di Arcola.

Sarzana - Val di Magra - I carabinieri della stazione di Arcola hanno nuovamente arrestato un 33enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine: giorni addietro era stato sorpreso da una pattuglia fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari, beneficio che il Giudice gli aveva concesso a seguito di un precedente arresto. Nella serata del 17 settembre scorso, infatti, l’uomo era stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, commessi all’interno di un bar di quel centro. I carabinieri provvedevano a segnalare il fatto al Giudice della Spezia, che, alla luce della violazione accertata, ha emesso un’ordinanza di revoca del beneficio, disponendo che l’uomo, che è indagato, venisse associato in attesa del processo al carcere della spezia. I militari nel pomeriggio di ieri lo hanno così rintracciato, notificandogli il provvedimento ed accompagnandolo poi presso la casa circondariale Villa Andreino, dove dovrà rimanere in attesa del processo.