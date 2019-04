Sarzana - Val di Magra - Sono terminati stasera i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore della Spezia Francesco Di Ruberto in occasione della tradizionale "Fiera delle Nocciole". Tra i fatti di rilievo va segnalata la denuncia per spaccio ai danni di un marocchino di 33 anni sorpreso alla stazione con un panetto di hashish di quasi un etto ancora avvolto nel cellophane. L'uomo è stato accompagnato in Commissariato per accertamenti è stato denunciato anche per inottemperanza all'espulsione del prefetto e all'ordine del Questore della Spezia di lasciare il territorio nazionale .

Il corretto e sereno svolgimento della fiera è stato assicurato attraverso l'impiego giornaliero di più di quaranta operatori tra poliziotti. carabinieri finanzieri e personale della polizia locale nei giorni della fiera.

Le pattuglie della Polizia di Stato, costituite da personale del R.P.0 Liguria e del locale Commissariato hanno svolto numerosi posti di controllo nella zona Liguria e nelle principali vie di accesso alla città identificando più di 100 persone e una cinquantina di veicoli .