Beccato a vendere cocaina nei pressi del Parentucelli

Sarzana - Val di Magra - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questo capo d'accusa i carabinieri di Sarzana hanno arrestato un cittadino 32enne di origini marocchine. L'uomo era stato sorpreso nella tarda serata precedente nei pressi del Liceo Parentucelli, esattamente in Via dei Mulini, a cedere tre dosi di cocaina ad un acquirente. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire 160€ in contanti e materiale utile al confezionamento e taglio dello stupefacente. L'arresto si è poi perfezionato dopo le 4 del mattino e l'arrestato trattenuto in camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.