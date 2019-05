Battistini travolto da un'auto al presidio Grancasa: "Poteva andare peggio"

Il consigliere regionale è stato colpito nel parcheggio mentre si trovava con lavoratori ed esponenti sindacali, ha riportato varie contusioni ed è stato portato al Pronto Soccorso.

Sarzana - Val di Magra - “Ho dolori un po' ovunque ma poteva andare peggio”. Sono stati attimi di paura ieri per il consigliere regionale di Italia in Comune Francesco Battistini, investito da un'auto a Sarzana mentre era in corso il presidio dei lavoratori “Grancasa”. “All'improvviso – spiega a CdS – quest'auto ha accelerato e me la sono vista arrivare addosso, sono stato colpito prima alle ginocchia dal paraurti e d'istinto mi sono buttato sul cofano. L'auto è andata avanti per alcuni metri ma per fortuna non sono caduto a terra anche se alla fine ho riportato contusioni al bacino e una distrazione alla colonna”. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della Polizia che era presente al presidio e che è subito intervenuta per bloccare l'auto 'pirata' che ha colpito ad un braccio un'altra persona creando veri e propri secondi di panico per tutti.



“Ringrazio gli agenti ma anche i lavoratori e i rappresentanti sindacali che mi hanno subito prestato soccorso e accudito mettendo in secondo piano i loro problemi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La dinamica? Non mi è chiarissima – conclude – ma l'auto era ferma e le persone stavano spiegando a chi era alla guida le motivazioni della protesta, poi improvvisamente ha accelerato”. Nelle prossime ore il consigliere regionale provvederà a sporgere denuncia.