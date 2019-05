Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio del Primo maggio un equipaggio della volante del Commissariato di Sarzana ha fermato nei pressi della stazione ferroviaria un trentatreenne albanese che alla vista degli agenti mostrava un atteggiamento nervoso e sospetto. Gli operatori procedevano ad un controllo del soggetto che risultava essere ricercato a seguito dell’emissione di un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze. L’uomo risulta residente a Carrara ed era colpevole di aver colpito selvaggiamente un suo connazionale procurandogli lesioni gravissime tali da mettere in pericolo la vita della vittima.

Sottoposto ad obbligo di firma l’albanese aveva ripetutamente violato i suoi doveri non presentandosi giornalmente alla p.g. Da qui l’inasprimento della misura cautelare che ieri è stata notificata al soggetto dopo essere stato accompagnato in Commissariato per gli adempimenti relativi al suo arresto. L’albanese è stato condotto al carcere circondariale di Villa Andreini alla Spezia.