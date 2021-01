Auto si ribalta all'uscita del raccordo autostradale

incidente in via de gasperi

incidente in via de gasperi

Sarzana - Val di Magra - Incidente stradale poco dopo le 16.00 a Santo Stefano Magra. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra Via De Gasperi e l'uscita dal raccordo che porta alla zona industriale e retroportuale. Due le automobili coinvolte, una delle quali si è ribaltata e ha perso una ruota. In conseguenza dell'incidente, un ragazzo è stato soccorso da 118 e Pubblica assistenza Croce Bianca di Santo Stefano, prima di essere condotto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Sul posto Carabinieri e Guardia di finanza, che hanno seguito le operazioni e gestito la viabilità in modo che le auto e i tanti mezzi pesanti transitassero con la giusta prudenza. Necessario anche l'intervento del carro attrezzi.