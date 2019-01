Auto in fiamme a Santo Stefano Magra, illeso il conducente

Vigili del Fuoco e i carabinieri sul posto. Disagi alla viabilità per l'intervento in corso.

Sarzana - Val di Magra - Traffico a rilento e paura per una colonna di fumo a Santo Stefano Magra. Altro non si è trattato che di un incendio a bordo di una vettura divampato alle 12.30 circa.

Il conducente dell'auto, rimasto illeso, era in marcia quando si è accorto che qualcosa non andava. E' sceso per capire l'entità del problema quando il mezzo ha cominciato a sprigionare fumo. Da lì a poco le fiamme hanno devastato l'automobile e sul posto, in pochi momenti, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che si sono prodigati con le opere di spegnimento. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.



L'incendio è scoppiato in una strada laterale al centro commerciale "La Fabbrica", poco lontano dalla zona industriale est e si stanno verificando alcuni disagi al traffico. In molti hanno notato la colonna di fumo e sono partite le segnalazioni. Come detto il conducente dell'auto è illeso e la viabilità tornerà alla normalità a intervento concluso.