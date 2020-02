Auto contro bus, paura sulla statale della Cisa

Sarzana - Val di Magra - Paura poco prima delle 14 di oggi sulla statale della Cisa, poco prima di Aulla (Massa-Carrara) nella zona della Lame, teatro ancora una volta di un incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto un’auto e un autobus dell’Atc, la compagnia del trasporto pubblico della provincia della Spezia. I due mezzi stavano procedendo in direzione Aulla, quando per cause da accertare, l’auto condotta da un anziano avrebbe tamponato il bus della linea Santo Stefano Magra-Aulla, a bordo del quale c’erano diversi studenti. Appena avvenuto l’impatto, il bus e l’auto si sono fermati e per diversi minuti il traffico si è bloccato in entrambi i sensi di marcia, in attesa che sul posto giungessero le forze dell’ordine per i rilievi. Fortunatamente non si sono registrati feriti anche se la paura è stata tanta.