Auto cade dal viadotto a Vezzano, un ferito lieve

Sarzana - Val di Magra - Un'automobile ha fatto un volo di dieci metri precipitando dal viadotto del raccordo autostradale all'altezza di Vezzano Ligure. La dinamica è in fase di accertamento e l'autista della vettura, un uomo di 79 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dalla Pubblica assistenza di Vezzano.

Stando a quanto si apprende l'uomo, partito cosciente dal luogo dell'incidente, stava antrando sul raccordo e procedendo in direzione Santo Stefano Magra dove avrebbe sentito scivolare via l'auto, perdendone poi il controllo.

La violenza dell' urto ha proiettato l'auto oltre le barriere di protezione facendola precipitare da un altezza di circa 10 metri. L'auto è atterata su di un terrapieno che ha attutito la caduta: l'uomo alla guida infatti ha riportato solamente alcune lesioni superficiali. Tuttavia i Vigili del fuoco hanno dovuto liberare l'uomo dall'abitacolo dell'auto e lo hanno affidato al personale sanitario del 118 presente sul posto, assieme a Polizia Stradale e Carabinieri.



Maxi mobilitazione di uomini e mezzi. Sul luogo dell'incidente si nota una deformità del guard rail nel punto in cui la vettura ha impattato. L'incidente risale alle 9 di questa mattina e le verifiche sono ancora in corso.