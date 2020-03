Autisti Lorenzini rientrano in Italia dopo il blocco al confine tra Ungheria e Romania

Sarzana - Val di Magra - Rientreranno in Italia gli autisti dell'azienda Lorenzini rimasti bloccati tra Ungheria e Romania (leggi qui). In una nota diffusa da Cna per conto dell'azienda si legge: "Autolinee Lorenzini Srl ringrazia sentitamente la disponibilità e il lavoro svolto dalle ambasciate Italiane di Bucarest e Budapest. Oltre all'aiuto mostrato nel risolvere il caso dei tre autisti bloccati tra Ungheria e Romania dal Vice Ministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Marina Sereni".

Costa Crociere, per propria parte, ha così ringraziato il titolare della ditta Fabio Lorenzini: "La situazione che stiamo vivendo tutti è molto difficile, pertanto, ti volevamo ringraziare per conto di Costa Crociere e di Costamed Ship Service per il Tuo fondamentale aiuto nella gestione dei rimpatri dei passeggeri e dei trasferimenti dell'equipaggio della nave Costa Luminosa. Nonostante il brevissimo preavviso che ti abbiamo dato, hai fornito un grandissimo supporto grazie anche ai Tuoi collaboratori ed autisti, che si sono dimostrati efficienti, coraggiosi, disponibili e professionali".



L'APPELLO DI UNA MAMMA: 88 CON FEBBRE SU COSTA MAGICA, MIO FIGLIO A BORDO



NUMERI LIGURI E SPEZZINI



LEONARDO E MBDA OK ALL'APERTURA



SUOLE, ZAMPE E VERDURE. COME FARE COL VIRUS?