Attentato Strasburgo, fermata auto al casello

Sarzana - Val di Magra - Nell’ambito dell’attività preventiva del controllo del territorio, alla luce della situazione internazionale e in relazione all’ultimo attentato avvenuto a Strasburgo, in ossequio alle diverse disposizioni impartite dal signor Questore della Spezia, nel pomeriggio di ieri la Polizia Stradale di Brugnato ha fermato una Volkswagen Golf proveniente dalla A15 Parma-La Spezia e diretta verso la barriera autostradale. L’alt al casello è avvenuto alle 16 di ieri: l’auto era condotta da un cittadino tunisino di 40 anni, accompagnato da un 39enne siriano.



Stante l’atteggiamento tenuto dalle persone, gli operatori della stradale effettuavano ulteriori approfonditi accertamenti dai quali emergeva che i soggetti erano già conosciuti dalla giustizia italiana ed in particolare il cittadino tunisino risultava evaso dagli arresti domiciliari, che avrebbe dovuto scontare in un comune della vicina toscana. In ragione di ciò, sulla scorta delle indicazioni del magistrato di turno, il personale della Polizia Stradale, dopo tutti gli atti di rito, procedeva a ricollocare il cittadino evaso presso il luogo di espiazione della pena. Va da sé che lo stesso cittadino è stato denunciato per il reato di evasione e rischia una ulteriore pena da uno a tre anni.