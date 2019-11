Assaltava le Panda e aveva colpito anche a Sarzana, minorenne arrestato

Sarzana - Val di Magra - Un 17enne, colpito da un mandato di arresto del Tribunale per i Minorenni di Genova, è stato “pizzicato” di notte con un paio di forbici idonee allo scasso. Lo hanno fermato i Carabinieri che da qualche giorno sono di nuovo a caccia degli autori di alcuni furti sulle Fiat “Panda” registrati in varie zone della città.



È passato all’incirca un anno dall’operazione dei Carabinieri di Carrara che aveva consentito di assicurare alla giustizia una banda di giovanissimi specializzata nei furti sulle “Fiat Panda”. All’epoca erano scattate le manette per quattro diciannovenni che riuscivano ad aprire le auto in pochi secondi, semplicemente utilizzando un paio di forbici d’acciaio, mentre il quinto componente della banda era stato denunciato in stato di libertà in quanto minorenne.



Evidentemente qualcuno ha rispolverato la particolare “tecnica” utilizzata un anno fa dalla banda di giovani per rubare qualsiasi cosa si trovasse a bordo di quello specifico modello di utilitaria, visto che negli ultimi tempi il fastidioso “fenomeno” dei furti notturni sulle Fiat Panda parcheggiate per le strade di Carrara si è ripresentato con una certa frequenza, suscitando il comprensibile malcontento dei proprietari, che poi hanno dovuto anche mettere mano al portafogli per far riparare le proprie autovetture scassinate.



Dopo aver ricevuto le prime denunce, i Carabinieri, esattamente come hanno fatto l’anno prima, hanno messo in campo più pattuglie durante l’arco notturno, con il compito di battere a tappeto i parcheggi e le strade della città nel tentativo di intercettare i “topi d’auto” recentemente tornati in azione.



Proprio durante uno dei pattugliamenti notturni, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha notato due giovani che si aggiravano in modo sospetto fra le autovetture in sosta. A quel punto, torce elettriche alla mano, i carabinieri hanno fermato i due ragazzi per chiarire cosa stessero facendo a quell’ora tarda in giro per Carrara, ma la loro versione non è stata affatto convincente, tant’è che sono stati perquisiti sul posto.



Uno dei due, un diciassettenne di Carrara, è stato trovato in possesso di un paio di forbici di acciaio che ha cercato invano di gettare per terra per non farsi scoprire. Interrogato dai militari dell’Arma riguardo il motivo per cui se ne andava in giro con quell’oggetto in tasca, non ha fornito valide spiegazioni. A quel punto, ritenendo quelle forbici un valido indizio per l’indagine che riguarda i furti sulle auto, i due giovani sono stati portati in Caserma per ulteriori accertamenti. Inserito il loro nominativo nella Banca Dati, è emerso proprio il 17enne trovato con le forbici in tasca si era reso protagonista in passato di reati predatori, anzi da qualche giorno era finito nella lista dei ricercati dalle Forze dell’Ordine, poiché era pendente a suo carico un ordine di arresto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova, in quanto condannato per un furto commesso a Sarzana nel 2017, quando nel piazzale di una discoteca aveva mandato in frantumi il vetro di un’autovettura e poi era stato sorpreso dal proprietario mentre stava rovistando nell’abitacolo alla ricerca di qualcosa da rubare.



Alla luce di quel Provvedimento del Giudice, il minore è stato quindi accompagnato dai Carabinieri presso il carcere minorile di Firenze dove dovrà scontare una condanna a cinque mesi di reclusione. Inoltre, le forbici che portava in giro gli sono costate un’altra denuncia per porto illegale di oggetti pericolosi, tuttavia proseguono le indagini per stabilire eventuali collegamenti con i furti sulle Fiat Panda commessi negli ultimi giorni a Carrara.