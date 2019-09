Arcola ha salutato per l'ultima volta Nicolas Sbarbaro

Sarzana - Val di Magra - Tutta Arcola ha tributato l'ultimo, commosso, saluto a Nicolas Sbarbaro, il giovane mancato tragicamente nell'incidente stradale avvenuto venerdì sera in località Senato. Un dolore che ha accomunato tutta la sua comunità e l'intera Val di Magra e che sabato è arrivato fino alla Curva Ferrovia dello stadio "Alberto Picco" che lo ha ricordato con uno striscione apparso al centro del settore normalmente occupato dai tifosi più caldi. Gli amici, la moto e il calcio erano infatti parte integrante della vita del 28enne al quale stamani, nella celebrazione tenutasi in piazza 25 Aprile, sono state tributate parole di un affetto sincero come lo era il suo sorriso, il ricordo più forte per quanto lo hanno conosciuto e che ancora non riescono a trovare una spiegazione per un destino così amaro. Oggi è il giorno del lutto per i tanti amici di un giovane solare, ironico e pieno di vita che lascia un grande vuoto.